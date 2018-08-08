التقط رجال الإطفاء في مقاطعة ديربيشاير البريطانية صباح أمس (الثلاثاء) مقطع فيديو يوثق إعصارا ناريا نادرا شديد الارتفاع، أثناء قيامهم بإطفاء حريق صناعي بالقرب من بلدة سودالينكوت، وفق ما نشره موقع «روسيا اليوم».وفي تفاصيل الفيديو، ارتفعت ألسنة اللهب لتمثل عمودا شاهقا من النيران، وسط تصاعد الدخان الأسود من بركة للنيران في مصنع للبلاستيك.ونشرت خدمة الإطفاء مقطع الفيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقة الفيديو بتعلق قالت فيه:«»ظهر إعصار النار عندما دخل الهواء البارد الجزء العلوي من الهواء الساخن، مسببا دوامة شبيهة بكيفية تشكل الإعصار".وأوضحت خدمة الأطفاء والإنقاذ أن الحريق تسبب في أضرار واسعة النطاق في المنشأة، وانتشر إلى مبنى موقع صغير وعدد من شاحنات الرفع، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات، ولكن الدخان الهائل كان مرئيا إلى وسط مدينة نوتنغهام، على بعد 25 ميلا.وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الذي أحاط بمنصات بلاستيكية مكدسة، تستخدم عادة لصنع صناديق بلاستيكية لمحلات السوبر ماركت.