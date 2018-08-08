اعتمد المجلس البلدي لبلدية محافظة أحد رفيدة ميزانية البلدية للعام 1440-1439، مع إدراج مشروع جديد لبقية طلبات المواطنين ومسوحات أعضاء المجلس البلدي من سفلتة و إنارة والإعلان عنها، وتزويد المجلس البلدي بصورة من الإعلان، وعلى بلدية المحافظة حصر بقية طلبات المواطنين بقسم الدراسات وإدراج مسوحات أعضاء المجلس البلدي مع بقية الطلبات.ويكون دعم المشروع من الوفورات من الباب الرابع، وكذلك دعم التعويضات الخاصة بالمواطنين وصرف استحقاقاتهم من الباب الرابع، وخاصة المواقع التي لا يوجد عليها إشكاليات أو منازعات.وأوضح رئيس المجلس البلدي عبدالله أبو عريف، أن المجلس قرر أيضاً تشكيل لجنة من المجلس البلدي ورئيس البلدية للاجتماع برجال الأعمال في المحافظة، لمناقشة المواضيع التي تهم المحافظة بوجه عام من الجانب التنموي، وكذلك تشكيل لجنة من أعضاء المجلس البلدي والبلدية للاجتماع مع قسم الدراسات بخصوص مسوحات أعضاء المجلس البلدي وطلبات المواطنين.