اطلع الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الرؤية العمرانية الشاملة للمنطقة التي تعدها وتنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية.جاء ذلك خلال استقباله أمين منطقة الجوف درويش الغامدي يرافقه الدكتور خالد النفيعي من وكالة تخطيط المدن بالوزارة، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم(الأربعاء).كما شاهد أمير المنطقة خلال الاستقبال عرضاً مرئياً عن مراحل الرؤية التي انطلقت عام 2017 لتمر بمراحلها الثلاثة (الإطار العام للسياسات العمرانية الوطنية والدراسات التفصيلية، وتحديث المخططات الاستراتجية للمناطق، وتحديث المخططات المحلية)، لتكتمل في عام 2020م.وفي نهاية الاستقبال، ثمَّن الأمير بدر بن سلطان الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية في العمل على تحقيق رؤية 2030.