بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيىة عبدالسلام كاجمان اليوم (الأربعاء)، مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو مصير الرهائن المختطفين بمنظومة النهر الصناعي بالمنطقة الجنوبية، من بينهم كوري جنوبي.وعبر السفير الكوري تشوي سونغ سو، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الليبية، عن الاهتمام البالغ لحكومة بلاده لوضع المختطفين.وأكد كاجمان متابعته لهذا الملف واهتمام حكومة الوفاق الوطني الليبية لسلامة المحتجزين.يُشار إلى أن مجموعة مسلحة قامت باختطاف 3 مهندسين فلبينيين وآخر كوري شمالي، من مقر منظومة النهر الصناعي بمنطقة جبل الحساونة، في السادس من يوليو الماضي.