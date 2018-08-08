أعلن المرور السعودي عن فتح بوابة لتصاريح دخول المركبات للمشاعر المقدسة.وقال في منشور عبر حسابه في تويتر أنه يمكن للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات استخراج وإدارة وتصاريح الحج لدخول المركبات والدراجات النارية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر الخطوات التالية: مراجعة قيادة شؤون المرور لطلب الخدمة، إضافة جهة ومندوب لاستلام تلك التصاريح بعد أخذ التعهدات والموافقة اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال كلمة المرور إلى مندوب الجهة عبر رسالة نصية لزيارة الموقع: hadmin.tap.saوأوضح أن تسجيل الدخول يكون عن طريق رقم الهوية وكلمة المرور، كما أنه يمكن للجهة إدارة التصاريح حسب العدد المخصص من قبل الإدارة العامة للمرور، ولاستخراج تصاريح الحج للمركبات من خلال الرابط التالي: hadmin.tep.sa/Hajj-Permitمن جهة أخرى أطلق المرور السعودي خرائط تفاعلية للحركة المرور لحج 1439هـ.وللإطلاع على الخرائط من خلال زيارة الرابط:hajjtraffic.com