قال سفير اليمن لدى تركيا عبدالله السعدي اليوم (الأربعاء)، إن إيران تدعم مليشيا الحوثي الانقلابية بهدف تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.وأشار خلال لقائه مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية كرم كيراتلي، إلى الدور الإيراني في اليمن والتدخل في شؤونه الداخلية ووقوف طهران خلف تهديد الملاحة البحرية لاستهداف السفن وزرع الألغام البحرية.وبحث اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، جهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، والتزامها بدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، واستعدادها للمشاركة في أي مشاورات سياسية تدعو إليها الامم المتحدة.