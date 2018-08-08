أعلنت مديرية الطيران المدني الهندي سحب رخصتي طيارين هنديين حاولا الإقلاع بطائرة هندية من مطار الرياض، وعلى متنها 141 راكباً و7 أفراد طاقم، من مربض لوقوف الطائرات، مواز لمدرج الإقلاع، ظناً منهما بأنه المدرج وليس مربضاً للوقوف. وأدى ذلك إلى انزلاق الطائرة إلى منطقة غير مرصوفة في المطار. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أعلنت، في بيان، أن فرق الإطفاء والإنقاذ نجحت في إخلاء الطائرة من ركابها وطاقمها، من دون إصابات. وذكرت أن الطائرة كانت متجهة إلى مومباي في 3 أغسطس الجاري. وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» اليوم أن السلطات الهندية احتجزت (الأحد) ناشطاً خطيراً في منظمة «لشكر طيبة» يدعى حبيب الرحمن عند هبوطه بمطار نيودلهي، بعدما أبعدته السعودية. وتتهمه الهند بالتخطيط لشن هجمات في الهند من خلال إقامته في السعودية.