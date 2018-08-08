قدَّم رئيس مجلس إدارة نادي أُحد سعود الحربي، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارته وجماهير أُحد، شكره للمستشار تركي آل الشيخ على تكفله بعلاج أحد أبناء أُحد الخبير التحكيمي لاعب أُحد السابق محمد فوده، واطمئنانه عليه من خلال الاتصال الهاتفي.وأوضح الحربي أنه فور دخول الكابتن محمد فوده للمستشفى، قام بإخبار المستشار تركي آل الشيخ بحالته الصحية، الذي تكفل بمصاريف إجراء العملية والعلاج.من جانبه، أبدى الخبير التحكيمي محمد فوده سعادته بسؤال المستشار تركي آل الشيخ عنه واطمئنانه عليه، وتكفله بجميع مصاريف علاجه.وقال: "هذا ليس بغريب على رئيس هيئة الرياضة، فمواقفه معروفه مع جميع الرياضيين، ولم يقصر أبدا معي أو مع غيري".