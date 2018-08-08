إنفاذاً للأمر السامي الكريم، قلّد وزير الخارجية عادل الجبير وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة للسفير متقاعد الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز تقديراً لجهوده ومسيرته العملية في خدمة الوطن.وقدم وزير الخارجية تهنئته للسفير الفايز متمنياً له التوفيق في مستقبل أيامه.وعبر السفير المتقاعد الدكتور عبدالعزيز الفايز من جانبه عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده على هذه اللفتة الكريمة والتكريم الرفيع.ورفع السفير الفايز الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.وقال الفايز إن هذا التكريم من لدن القيادة الرشيدة هو تكريم لكل دبلوماسي سعودي يعمل لخدمة الدين ثم الملك والوطن ويغلب المصلحة الوطنية العليا على كل انتماء أو مصلحة ضيقة.ودعا السفير الفايز الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الرشيدة وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والتقدم والرفاه والازدهار.