‫نجحت إدارة مطار الطائف الدولي في إعداد برنامج تدريبي لطالبات جامعة الطائف ضمن الشراكة المقامة بين المطار والجامعة.وتولت إدارة المطار ضمن برنامجها التدريبي لعام 1439 هـ تدريب ستة عشر طالبة، حيث استمر تدريبهن مدة شهرين على يد كوادر متخصصة من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني في مجال سلامة المطارات وخدمات الإطفاء والإنقاذ وعمليات التشغيل ووحدة المراقبة الجوية، ووضع لهن برنامج اشتمل على جميع الأقسام الإدارية والتشغيلية بالمطار، بحيث يضمن لهن المعرفة التامة بأساليب العمل الإداري والتشغيلي والاستثماري بالمطارات، وتجهيزهن لسوق العمل حسب تخصصاتهن.من جهته، عبَّر مدير عام مطار الطائف الدولي المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري، عن سعادته بنجاح البرنامج التدريبي لطالبات الجامعة، الذي يتم فيه استقبال وتدريب طالبات الجامعة بهدف صقل وتأهيل المتدربات وفق أعلى المعايير من خلال البرنامج وتجهيزهن لسوق العمل ضمن رؤية المملكة 2030.