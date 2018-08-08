وقعت وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي والنيابة العامة ممثلة بمركزها الإعلامي، اتفاقية تعاون إعلامي بهدف تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والتدريبي، وتطويره وتوثيقه لتوحيد الرسالة الإعلامية فيما يخص عمل النيابة العامة، والمساهمة في إيصال الصورة الحقيقية للعدالة في المملكة داخليًا وخارجيًا.



ووقع الاتفاقية اليوم، في مقر النيابة العامة، المتحدث باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالنيابة العامة صالح الكنعان.



وقد اتفق الطرفان على تحقيق التنسيق والتعاون في المجال الإعلامي، عبر إعداد وإنتاج أفلام تعريفية عن عمل النيابة العامة، وإعداد الخطط الإعلامية الخاصة والإشراف على تنفيذها، بما يخدم الصورة الإعلامية للنيابة العامة بشكل إيجابي.



ويشمل الاتفاق التعاون بين الطرفين في نشر أخبار النيابة العامة، وإبراز المواد القانونية التي تنظم عملها، وذلك باللغتين؛ العربية عن طريق حسابات مركز التواصل الحكومي في وسائل التواصل الاجتماعي، والإنجليزية عن طريق مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام، بالإضافة لتقديم الدعم الإعلامي للنشاطات التي تقيمها النيابة العامة، من خلال التنسيق المسبق مع مركز التواصل الحكومي.



كما اتفق الطرفان على إتاحة مقاعد تدريبية لمنسوبي المركز الإعلامي التابع للنيابة العامة في البرامج التدريبية التي يعتمدها مركز التواصل الحكومي.



وقد أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالنيابة العامة صالح الكنعان حرص النيابة العامة على التواصل الإعلامي والتنسيق مع أي جهة حكومية لتحقيق الاستفادة والتكامل.



وأوضح أن الشراكة مع مركز التواصل الحكومي ستعود بالفائدة على النيابة العامة من خلال الحصول على الخدمات التي يقدمها مركز التواصل الحكومي، والدعم الإعلامي المميز بالاحترافية والجودة العالية، بهدف إيصال الرسالة الإعلامية الصحيحة عن النيابة للمجتمعين الداخلي والدولي، بدعم من النائب العام الشيخ سعود المعجب، وبإشراف دائم من قبل معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان.



من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبد الله المغلوث أن التعاون مع النيابة العامة يأتي في إطار سعي وزارة الإعلام بتوجيهات من وزير الإعلام الدكتور عواد العواد؛ لنقل الصورة الحقيقية للمملكة إلى العالم الخارجي، وإبراز عملية التطور والتحديث التي تشهدها المجالات كافة، في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.



وأشار الدكتور المغلوث إلى أهمية التعاون والتنسيق الإعلامي بين مركز التواصل الحكومي والنيابة العامة لتحقيق التكامل والانسجام، وتوحيد الرسالة الإعلامية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الصورة العامة لدى الرأي العام.



يذكر أن مركز التواصل الحكومي قام ضمن جهوده للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الحملات الإعلامية، بتوقيع عديد من اتفاقيات التعاون الإعلامي مع عدد من الوزارات والاجهزة الحكومية، كما قام بإعداد عدد من الخطط الإعلامية وأشرف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، من أبرزها الخطة الإعلامية لموسم حج 1439هـ، التي بدأت بإطلاق الهوية المرئية والبصرية الجديدة للحج وتدشين الموقع الإلكتروني لهذا الموسم http://hajjmedia.gov.sa وذلك لنشر وتوثيق كل ما يخص أعمال الحج.



كما قام المركز بإعداد وإنتاج ونشر مئات من المنتجات الإعلامية، تنوعت ما بين الرسائل الإعلامية والفيديوهات والإنفوجرافيك والموشن جرافيك والأخبار والبيانات والرصد الإعلامي والتقارير الصحفية؛ ومنها نشر 266 إنفوجرافيك، وإنتاج 273 فيديو خلال أقل من 6 شهور.