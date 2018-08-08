وقف المشرف العام على إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة الدكتور جلال العويس، على الاستعدادات الجارية في الطائف لخدمة ضيوف الرحمن في طريقهم إلى مكة أو خلال عودتهم عبر كافة المحاور التي تمر بالطائف، حيث قام بجولة تفقدية لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، والتقى مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الصيدلي صالح بن سعد المؤنس.وفي بداية الجولة، استمع إلى شرح مفصل من مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني، عن الاستعدادات الجارية وخطة العمل الاستراتيجية بالإدارة، وعمليات التطوير الشاملة.كما استمع إلى شرح عن غرفة العمليات وآلية العمل فيها وطريقة استقبال البلاغات وتمريرها والتعامل مع الحوادث المختلفة، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الجهات الأمنية والدفاع المدني والهلال الأحمر والمطار وغيرها من القطاعات.بعد ذلك تفقد العويس طوارئ مستشفى الملك فيصل واستمع إلى شرح مفصل عن خدمات الطوارئ المختلفة من مدير المستشفى الأخصائي أول مبارك اليامي.تجدر الإشارة إلى أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والاطلاع على سير العمل والاستعدادات الجارية، ومتابعة خطط الطوارئ المختلفة.