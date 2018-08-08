قال وزير الخارجية عادل الجبير إن المملكة ترفض التدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون الآخرين.

وأضاف الوزير الجبير خلال مؤتمر صحافي من الرياض أن السعودية اتخذت إجراءات لتوضح لكندا عدم قبولها بذلك التصرف.

وأوضح الوزير الجبير أن الأزمة بدأت حين غردت وزيرة الخارجية الكندية وطلبت الإفراج الفوري لموقوفين سعوديين.

وأضاف أن الأمر "لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة".

وقال الجبير إنه على كندا أن تفهم أن ما قامت به غير مقبول على المملكة والدول العربية وأن تغيير نهجها بالتعامل مع السعودية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن "المملكة العربية السعودية لا تقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤونها الداخلية.

واعتبر أن كندا بدأت الأزمة ويجب عليها أن تنهيها، قائلاً إنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به. وأشار الجبير إلى أن السعودية أوقفت الاستثمارات الجديدة فقط مع كندا.

وأوضح الوزير عادل الجبير أن عدة دول دعمت موقف السعودية ورفضت التدخل بشؤونها، كما أكد أن المعتقلات كنّ على علاقة مع دول درّبتهم ليكونوا في مواقع حساسة.

وأكد أن السعودية قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حريصة جدا على مصلحة المواطنين السعوديين ولم ولن تبخل بتقديم المساعدات لهم في كل المجالات.

وقال الجبير إنه جار العمل على نقل الطلاب المبتعثين والمرضى من كندا، وإنه "تم تشكيل غرفتي عمليات في السفارة السعودية لدى كندا وفي وزارة الخارجية لمراعاة مصالح السعوديين المتضررين في كندا ولتقديم المساعدة لهم في كل المجالات".