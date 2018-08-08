أفاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة«كفاءة» الذي تشارك فيه العديد من الجهات المختصة، بأن تطبيق «تأكد» الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع البرنامج، يهدف إلى مساعدة المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على عدد من الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات، على الأجهزة الذكية «الجوّال».ويعمل التطبيق على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس التي أُعتمدت من خلال مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات.ويتم ذلك من خلال تحميل هذا التطبيق على الأجهزة الذكية، لمساعدة المستهلك على التحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود، وبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها.ويمسح التطبيق بمسح الكود في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل (المكيفات، والثلاجات، والغسالات)، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، أو الإطارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة «QR»، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصّل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.