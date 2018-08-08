نفذت بلدية الشوقية الفرعية صباح اليوم (الأربعاء) حملة ميدانية على أحد المطابخ الخيرية، حيث اتضح عدم نظامية المطبخ وافتقاده للشروط الصحية.وتم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وكميات من اللحوم المجهولة المصدر، وكذلك لحوم يتم تخزينها بطرق غير صحية، إضافة إلى تخزين المواد العذائية بجوار أدوات ومواد النظافة، وكذلك ملاحظة مجموعة كبيرة من الحلويات المنتهية الصلاحية والتي تظهر على بعضها علامات التعفن.كما أسفرت الحملة عن ضبط 10 عمال بدون شهادات صحية.وعلى الفور تم البدء بإتلاف جميع المضبوطات من قبل الفرق الرقابية وتطبيق عقوبة الإغلاق وإعداد محضر بذلك وتحرير المخالفات.ومن جانب آخر، وضمن نطاق البلدية ذاتها، تم إيقاف سيارة بجوار مسلخ الكعكية محملة باللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف ما يقارب 110 ذبيحة وحجز السيارة داخل مقر البلدية لحين إنهاء الإجراءات النظامية بحق المخالفين.أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، مشيراً إلى ضرورة التزام أصاحب المطابخ الخيرية بالاشتراطات الصحية لضمان صحة وسلامة المستفيدين، مؤكداً استمرار تنفيذ الجولات والحملات التفتيشية للكشف على جميع المخالفات والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية اللازمة لسلامة المواطنين وحجاج بيت الله الحرام.