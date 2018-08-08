أعلنت وزارة النقل أن عدد مشاريع الطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 55 مشروعاً، بإجمالي أطوال 1689 كلم وتكلفة إجمالية بلغت 4.978 مليار ريال، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بشبكة الطرق في المملكة وتسهيل حركة تنقل السكان والبضائع، بما يعزز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.وقد وصل إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها بنهاية النصف الأول 447 مشروعاً بإجمالي أطوال 12,046 كلم، بينها 67 مشروعاً في منطقة الرياض و61 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة و27 مشروعاً في منطقة المدينة المنورة و27 مشروعاً في المنطقة الشرقية، فيما توزعت بقية المشاريع على المناطق الأخرى بهدف الارتقاء بشبكة الطرق في جميع مناطق المملكة.وفي تأكيد على حرص الوزارة على صرف تعويضات المواطنين عن أملاكهم المنزوعة لمصلحة الطرق، فقد قامت بإعداد 950 معاملة مستحقة للصرف بإجمالي تكلفة 1,190 مليار ريال، وتم صرف 78 معاملة منها بقيمة 72 مليون ريال خلال - الربع الأول - من العام الجاري.وبلغ عدد المشاريع المنجزة والتي فتحت للحركة المرورية 21 مشروعاً بإجمالي أطوال 545 كلم، وقد شملت 6 تقاطعات، بينما بلغ عدد المشاريع التي يجري العمل عليها بنهاية النصف الأول من العام الحالي 468 مشروعاً بأطوال 12592 كلم، وتكلفة تزيد على 42.207 مليار ريال.وتستهدف الوزارة إنجاز 152 مشروعاً مع نهاية العام الجاري بأطوال 4222 كلم، حيث ستزيد تكلفتها على 15.261 مليار ريال.وبالنسبة للمشاريع المعتمدة تحت التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري فقد بلغت 468 مشروعاً بأطوال 12592 كلم وتكلفة تزيد عن 42.207 مليار ريال، حيث حرصت الوزارة على رفع وتحسين مستوى الخدمات لمستخدمي الطرق من خلال إعادة تأهيل 97.377 كلم من الطرق خلال الربع الثاني ضمن 17 مشروعاً بتكلفة زادت عن 169,594 مليون ريال، وذلك للمحافظة على البنية التحتية.هذا وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد المشاريع الموقّعة للعام 2018م حتى تاريخه بلغ 70 مشروعاً بقيمة اجمالية تتجاوز 2.4 مليار وتغطي جميع مناطق المملكة، بينها 23 مشروعاً جديداً بقيمة مليار و737 مليون ريال تم توقيعها مؤخراً.وتولي الوزارة أعمال الصيانة الدورية والوقائية للطرق أهمية كبرى ضمن مشاريعها هذا العام، وذلك بتنفيذها نحو 399 مشروعاً، منها 112 مشروعاً للصيانة العادية، و287 مشروعاً للصيانة الوقائية، أنجز منها 85 مشروعاً خلال النصف الأول من 2018م، إذ شهدت بعض الطرق تركيب حواجز معدنية واقية وسياج حاجز وخطوط مرورية ولوحات إشارات وعواكس للحواجز والجدران، ووضع طبقة إسفلت إضافية وتوسعة الأكتاف في طرق أخرى.وقامت الوزارة منذ إنشائها بفتح وصيانة أكثر من 150,000 كلم من الطرق الترابية بمختلف مناطق المملكة، وتقوم الوزارة حاليا بصيانة الطرق الترابية القائمة والتي تقدم خدمة عامة للمواطنين أو خدمة الجهات الحكومية الأخرى، كما قامت الوزارة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018م بصيانة 17,000 كلم تقريبا، وتم فتح 314 كلم، علما بأن أعمال الطرق الترابية يتم إنجازها من خلال مشاريع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بجميع مناطق المملكة وأيضا عن طريق فرق الطرق الترابية التابعة لفروع الوزارة المختلفة.كما قامت الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري بفحص نحو 4,808 جسور، مستهدفة فحص 5,130 جسراً مع نهاية العام، من أجل الحفاظ علي السلامة العامة تأكيد جودة وسلامة هذه الجسور، فيما يجري العمل حاليا على إصلاح 37 جسراً، كما تم إزالة وإعادة إنشاء 14 جسراً.ونفذت الوزارة أعمال مسح وتقييم إجمالي أطوال 11,245 كلم من الطرق، إضافة إلى الكشف على النقاط السوداء بعدد 19 نقطة، بالإضافة إلى عمل دارسة لطرق معالجة تلك المواقع مع تحديد قيمة أعمال السلامة ضمن بلاغات الصيانة وذلك بتكلفة تزيد على 103 ملايين ريال.وسبق أن أجرت الوزارة تعديل وضع وإعادة هيكلة وجدولة لـ 124 مشروعاً متعثراً ومتأخراً، حيث شملت التعديلات وإعادة الهيكلة تمديد وتعديل نطاق عمل وتعديل جدول كميات واستحداث بنود واعتماد مخططات إلى جانب ترحيل عوائق، وزادت قيمة عقود الصيانة العادية الجاري تنفيذها حالياً لمشاريع الوزارة على 3,523 مليار ريال، تم صرف ما يزيد عن 2.2 مليار ريال من قيمتها حتى الآن.وفي ما يخص أعمال المسح والتقييم لمعامل الوعورة العالمي التي قامت بها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد بلغت الأطوال التي تم مسحها على مستوى المناطق 11.340 كلم.يذكر أن أطوال شبكة الطرق الحالية التي نفذتها الوزارة بين مدن المملكة زادت على 68 ألفاً و500 كيلومتر، وقد صُمّمت جميعها استناداً إلى مقاييس عالمية لربط المدن الرئيسية بعضها ببعض، إضافة إلى إمكانية التوسّع مستقبلاً لخدمة حركة النقل الكثيفة فيما بينها.