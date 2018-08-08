تفقد محافظ هيئة الجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني اليوم (الأربعاء) جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للاطلاع على الاستعدادات القائمة والخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن القادمين للأراضي المقدسة عبر المطار.وشملت الزيارة جولات تفقّدية لجميع أقسام العمل الجمركي في المطار، التقى الحقباني خلالها بمسؤولي ومنسوبي الجمرك، كما تفقّد الصالات الدولية وصالة الحج، مطلعاً على سير العمل فيها، وعلى مدى جاهزية الوسائل الرقابية المساندة في إنهاء الإجراءات الجمركية.وتضمّنت الزيارة جولة تفقّدية لصالة «مبادرة طريق مكة» التي تهدف إلى جعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أكثر يُسر وسهولة، وذلك بإنهاء إجراءات القادمين في مطار القدوم, وذلك اختصارًا للوقت والجهد, وتيسيرًا على الحجاج.واستمع محافظ هيئة الجمارك خلال الجولات إلى شرح مُفصل حول الخدمات الجمركية المُقدمة لحجاج بيت الله الحرام، موجهاً بأهمية بذل أقصى الجهود وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية, وذلك للإسهام في توحيد الجهود للوصول إلى أعلى معدلات النجاح في تنفيذ خطة موسم الحج.