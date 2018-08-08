حث مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم (الأربعاء) جميع العاملين بمنفذ الوديعة بمنطقة نجران على تقديم أرقى الخدمات وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن، خلال تفقده سير العمل بصالات الحجاج بالمنفذ للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.وجرى خلال الجولة التفقدية التي رافقه خلالها مدير جوازات منطقة نجران العميد سليمان بن صالح السليمان ومدير جوازات منفذ الوديعة العقيد حامد حسن آل عيسى، الاطلاع على إجراءات الجوازات بالمنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن والتأكد من انسيابية دخولهم للأراضي السعودية من خلال الصالات الحديثة والمجهزة لإنهاء إجراءاتهم، كما تم الاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.رافق مدير عام الجوازات خلال الجولة قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل.