استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، أمين محافظة جدة المعين حديثاً الأستاذ صالح بن على التركي.وهنأ الأمير خالد الفيصل، التركي بالثقة الملكية بتعيينه أميناً لجدة، سائلاً الله له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه، كما استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاستقبال خطط الأمانة المستقبلية.من جهته، عبّر أمين محافظة جدة، عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة، وأن يعينه لتحقيق تطلعات وآمال سكان جدة.