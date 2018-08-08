كشفت قيادة قوة أمن الحج لموسم حج هذا العام 1439هـ أن إجمالي عدد الذين تم إعادتهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى مكة المكرمة ممن لم يحصلوا على تصاريح عمل وتنقل خلال موسم الحج من 25 من شوال الماضي، حتى (الأحد) الماضي الـ 24 من ذي القعدة الجاري عبر مراكز نقاط الفرج على مداخل مكة المكرمة البالغ عددها 12 مركزا بلغ 188464 شخصا و83746 مركبة.وأفادت في نشرة تعريفية أنه تم يوم الأحد الماضي منع 8750 شخصا و4996 مركبة منهم 1226 شخصا و533 مركبة منعوا عبر نقطة فرز التنعيم و417 شخصا 397 مركبة عبر نقطة فرز الأربعين و442 شخصا و338 مركبة عبر نقطة فرز سبوحة الشرائع و620 شخصا و302 مركبة عبر نقطة فرز الكر وادي نعمان و233 شخصا و183 مركبة عبر نقطة فرز الكر كبري الخواجات علاوة على منع 243 شخصا و175 مركبة عبر نقطة فرز الشميسي القديم ومنع 576 شخصا و735 مركبة عبر نقطة فرز الشميسي الجديد ومنع 201 شخص و189 مركبة عبر نقطة فرز كبري الإيواء بحرة إلى جانب منع 155 شخصا و125 مركبة عبر نقطة فرز مركز الشعيبة ومنع 480 شخصا و420 مركبة عبر نقطة فرز الكعكية وكذلك منع 453 شخصا و398 مركبة عبر نقطة فرز مركز غران بالإضافة إلى منع 3704 أشخاص و1614 مركبة عبر نقطة فرز البهيته ومركز الضبط الأمني التابع لمحافظة الطائف.وأكدت أن الحملة مستمرة للقضاء على المخالفين لكافة التعليمات المنظمة للحج والهادفة إلى توفير الراحة واليسر لحجاج بيت الله الحرام بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات وأيسرها لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان داعية الجميع إلى التعاون مع رجل الأمن واتباع كافة التعليمات لتحقيق موسم حج ناجح بكل المقاييس التي يصبوا إليها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.