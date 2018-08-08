احتدم الصراع واتسعت الخلافات داخل حكومة الملالي في طهران بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية التي خلّفها انهيار العملة المحلية وانتشار الفساد وتزايد معدلات البطالة.



حيث صوت مجلس مايسمى شورى النظام الإيراني اليوم الأربعاء على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب فشل النظام في احتواء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تزايدت مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية.



وصوت 129 نائبا على مذكرة لحجب الثقة عن الوزير مقابل 111 ما يعطي رئيس النظام الإيراني حسن روحاني مهلة ثلاثة أشهر ليعين وزيرا جديدا.



ويتعرض نظام الملالي لضغوط شعبية واحتجاجات متزايدة بعد الفشل في معالجة ملفات الفساد والبطالة وانهيار العملة.



وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأمريكية الثلاثاء على إيران.



لكن حكومة الملالي تواجه أساسا أزمة اقتصادية خانقة منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن تتمكن من تقديم حلول لها.