أعلنت الملحقية الثقافية في أستراليا تسخير كافة خدماتها لجميع المبتعثين و المبتعثات في كندا عبر تشكيل لجان داخلية للتواصل، للجامعات، وطبية، اللوجستية وثقافية.

وأشارت الملحقية في استراليا عبر حسابها في تويتر اليوم (الأربعاء) إلى أن لجنة التواصل ستتولى مهمة الاستقبال والرد على كافة استفسارات وتساؤلات مبتعثي كندا عبر صفحة خاصة للراغبين بالانتقال من كندا إلى أستراليا على موقع الملحقية تحتوي على جميع المعلومات اللازمة، إضافة إلى تخصيصها أرقام هواتف وبريد إلكتروني للمبتعثين و المبتعثات الراغبين بالانتقال من كندا، تمكنهم من معرفة كيفية الحصول على القبول أو التأشيرة وكذلك الأندية الطلابية بالإضافة للقسم المختص بدعم مبتعثي كندا

ولفتت الملحقية إلى أن لجنة الجامعات ستتولى التواصل مع الجامعات والمعاهد الأسترالية لبحث آلية النقل وتسريع إجراءات القبول والمعادلات الأكاديمية، مشيرة إلى أن اللجنة الطبية ستتولى التواصل مع المستشفيات والكليات لبحث إمكانية الحصول على أكبر عدد من المقاعد للأطباء السعوديين وذلك على مستوى الزمالة أو التخصص الدقيق.

وأوضحت الملحقية أن اللجنة اللوجستية ستتولى مهمة التواصل مع مكاتب الطلبة الدوليين في الجامعات لبحث إمكانية تسهيل وتسريع إجراءات حصول مبتعثي كندا على التأشيرة الأسترالية وبدئهم الدراسة في أسرع وقت ممكن، فيما ستتولى اللجنة الثقافية العمل مع شركاء الملحقية بالعمل التطوعي في الأندية الطلابية في أستراليا

للتنسيق إلى كل ما يحتاجه الراغبين بالانتقال من مبتعثي كندا والإجابة على كامل الاستفسارات المتعلقة بالسكن والمعيشة ومدارس الأبناء ولجان استقبال الطلبة حال وصولهم أستراليا.