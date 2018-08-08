رفع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة بوظيفة «أمين محافظة الطائف» بوزارة الشؤون البلدية والقروية.وأعرب المهندس آل هميل عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.ونوه آل هميل بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.ودعا آل هميل الله العلي القدير أن تكون هذه الثقة الغالية عوناً له في طاعته، وأداء الواجب الموكل إليه على الوجه الأكمل، وأن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يديم على بلادنا العزيزة نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.