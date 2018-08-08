أعلنت أرامكو السعودية و«لانكسيس» اليوم (الأربعاء)، عن توصلهما لاتفاق يقضي باستحواذ أرامكو السعودية على حصة «لانكسيس» في مشروع «أرلانكسيو» المشترك للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا، والذي أطلقته الشركتان عام 2016م.وباستحواذ أرامكو السعودية المزمع على حصة شركة «لانكسيس» البالغة 50% في مشروع «أرلانكسيو»، وقيمتها 1.5 مليار يورو بناءً على القيمة الكاملة للمنشأة، تملّك أرامكو السعودية لمشروع «أرلانكسيو» بالكامل، الأمر الذي سيفضي إلى تنويع مجموعة مشاريع أرامكو السعودية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.وأوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق عبدالعزيز القديمي أن هذا الاستحواذ المزمع يُعد عنصرًا مهمًا في تحقيق هدف أرامكو السعودية الإستراتيجي في أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، مشيرا إلى أن استحواذ أرامكو السعودية على مشروع أرلانكسيو يأتي تأكيدًا على إستراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق مزيدٍ من التنويع في مجموعة مشاريعها بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ويعزز قدراتها في شتّى مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والكيميائيات، ويُسرِّع من نمو أعمالها في مجال الكيميائيات المشتقة من البيوتان، ومنها البيوتادين والأيسوبوتيلين.يشار إلى أن أرلانكسيو" هي إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، والتي تورّد لكبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم، وباستحواذ أرامكو السعودية الكامل على المشروع يمكن لشركة أرلانكسيو أن تمثل عاملا محفزًا لتطوير فرص النمو في المملكة، مستفيدةً من مركز أرامكو السعودية القوي فيما يتعلق باللقيم.وستعمل «أرلانكسيو» على دعم جهود الاستدامة التي تبذلها أرامكو السعودية لتحسين كفاءة استهلاك الوقود المرتبط بأداء الإطارات، الأمر الذي يحقق نسبة توفير قد تصل إلى 7%، وهو ما يعزز إستراتيجية أرامكو السعودية للبحث والتطوير في مجال الوقود والمحركات، والتي تركّز على زيادة كفاءة استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الناجمة عن المحركات مستقبلًا، وذلك يتسق إلى حدٍّ كبيرٍ مع الإستراتيجية الشاملة لأرامكو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، والتي تهدف إلى تعزيز القيمة من خلال السلسلة الهيدروكربونية عن طريق توسيع وتكامل مجموعة أعمالها وشراكاتها، وإيجاد مصادر دخل إضافية.يذكر أن مجلسي إدارة أرامكو السعودية و«لانكسيس» وافقا على هذه الصفقة المقررة، رهنا بالحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية، والتشاور مع الجهات المختصة الممثلة للعاملين، ومن المستهدف إتمام هذه الصفقة بنهاية ديسمبر 2018م.