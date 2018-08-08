استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الأربعاء)، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي الذي قدم للسلام علىيه بمناسبة تعيينه أميناً لمحافظة جدة.وهنأ الأمير مشعل بن ماجد التركي بالثقة الملكية بتعيينه أميناً لمحافظة جدة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.واستعرض محافظ جدة خلال الاستقبال الخطط المستقبلية لأمانة جدة.من جانبه عبّر أمين محافظة جدة عن شكره وتقديره لمحافظ جدة، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن القيادة الذين أولوه هذه الثقة الكريمة، وأن يعينه على خدمة جدة وسكّانها.