أعلن مصدر في الشرطة الكينية، وفاة العداء الكيني نيكولاس بيت، 28 عاما، بطل العالم في سباق 400م حواجز في بكين 2015،اثر تعرضه لحادث سير صباح الأربعاء في غرب البلاد.



وقال قائد شرطة مقاطعة ناندي (الغربية) باتريك وامباني لوكالة فرانس برس "وقع الحادث عندما اصطدمت سيارته بكتلة وتدحرجت. وقد لقي حتفه على الفور. ونحن في مكان الحادث".



وكان بيت الكيني الأول يفوز ببطولة العالم لسباق 400م حواجز في النسخة التي استضافتها العاصمة الصينية بكين عام 2015.، مسجلا رقما وطنيا 47,49 ثانية.



ولم يدافع عن لقبه في النسخة التالية التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن عام 2017، بسبب تعرضه لإصابة في ساقه حالت دون تدريبه بشكل طبيعي.



وشارك بيت في بطولة أفريقيا لألعاب القوى في بداية الشهر الحالي في آسابا، في جنوب شرق نيجيريا، حيث انسحب من نهائي سباق 400م حواجز بسبب معاناته آلاما، وعاد من هناك الاثنين مع الفريق النيجيري إلى نيروبي.



وقال احد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الكيني لألعاب القوى، بارناباس كورير عداء سباقات المسافات المتوسطة والطويلة سابقا للصحافيين "الامر محزن، اذ تحدثت اليه أمس. كان في صدد التوجه إلى المستشفى في نيروبي للكشف على الإصابة التي تعرض لها في آسابا".



وتابع "صباح اليوم، علمنا بالنبأ (وفاته)، ونشعر بالحزن كاتحاد كيني لألعاب القوى، ولا نجد الكلمات المناسبة للتعبير".