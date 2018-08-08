بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر يوليو 2018م 24 مليون طن، بنسبة زيادة 4.46%، عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغ عدد الحاويات المناولة 566 ألف حاوية، بزيادة 1.83 % عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام السابق، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ».في حين بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية التسعة خلال شهر يوليو 2018م 1,113 ألف سفينة، وبلغ عدد الركاب 114 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 53 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 567 ألف ماشية.يذكر أن «موانئ» تسعى على تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.