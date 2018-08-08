بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب في محاكمة مواطن حاول الدخول إلى داخل المحكمة بنظارة مزودة بكاميرا للتصوير بقصد التصوير الخفي لجلسة محاكمة شقيقه المتهم غيابياً لخروجه إلى العراق.

وشهدت أولى الجلسات اليوم (الاربعاء) توجيه المدعي العام بالنيابة العامة تهمتين ضد المدعى عليه بمحاولته الدخول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بنظارة مزودة بكاميرا تصوير بقصد التصوير الخفي لجلسة محاكمة شقيقه المتهم غيابياً لخروجه إلى العراق، و تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعداده وإرساله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مشاركات مناوئة ومسيئة للدولة والعلماء ورجال الأمن، وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب» مع شقيقه المتهم والموجود في العراق، وتخزينه في جهازي حاسبيه الآليين صوراً ومقاطع إباحية.

وطالب المدعي العام بالنيابة العامة في نهاية تلاوته للتهم من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعه لغيرة و مصادرة النظارة المزودة بكاميرا التصوير المضبوطة بحوزة المتهم والحكم بمنعه من السفر، فيما طالب المدعى عليه من الناظر القضية امهاله للجلسة القادمة لتمكنه من إعداد دفوعه وتقديمها.

الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة تمنع التصوير بها حفاظا على خصوصية المتهمين، فيما تسمح وبكل شفافية للإعلاميين بحضور كافة وقائع محاكمات المتهمين في القضايا الإرهابية ونقلها للرأي العام.