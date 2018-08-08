بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للسيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيدة حليمة يعقوب، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسيدة حليمة يعقوب، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من الرقي والازدهار.