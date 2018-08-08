توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا للأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة على مرتفعات (نجران ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) ، و نشاطا للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض ، نجران).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.