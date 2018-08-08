قال الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا الدكتور فهد بن إبراهيم التميمي، إن الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا أوقفت جميع برامج العلاج في كندا و تعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذًا لتوجيه المقام السامي الكريم.وأوضح الدكتور فهد التميمي في تصريح صحفي اليوم أن الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، و إكمال علاجهم في أماكن أخرى بعون الله تعالى، و نسأل الله عز وجل أن يمن على المرضى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لمملكتنا الغالية أمنها و رغدها و استقرارها في ظل رعاية و اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- و أن يديم على المملكة و شعبها الوفي نعمة الأمن و الأمان.