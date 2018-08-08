برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يُشرف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، اليوم (الأربعاء) في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، حفلة «فرح جدة» بزواج 1400 شاب وفتاة.وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الزواج في جدة أحمد بن صالح العمري، أن هذه الرعاية والاهتمام المتواصل يعكسان عناية ولاة الأمر بهذه المشاريع الاجتماعية والخيرية التي تسهم في استقرار المجتمع ونمائه وتحقق التكافل والتكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته. ولفت إلى أن الجمعية تعتز بالتعاون المشترك بينها وبين رجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل مساعدة الشباب والفتيات على الزواج، مبينا أن المشروع يهدف إلى تيسير الزواج وتخفيض الأعباء المالية الكبيرة التي تثقل كاهل العرسان، مشيراً إلى أن الجمعية استطاعت بالتعاون مع رجال الأعمال ومحبي الخير والإحسان من تزويج أكثر من 84 ألف شاب وفتاة.