جددت حكومة المملكة ترحيبها بالمواطنين القطريّين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.وأكدت وزارة الحج والعمرة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.وأشارت إلى أن قدوم الحجاج القطريين يكون عن طريق أيٍّ من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وأنه بإمكان القطريين المقيمين في المملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة للأشقاء القطريين.