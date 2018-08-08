شكلت وزارة الخارجية غرفتي عمليات لمتابعة شؤون السعوديين المقيمين في كندا من الطلبة المبتعثين ومن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، بتوجيه من وزير الخارجية عادل الجبير.وأوضحت «الخارجية»، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن إحدى غرفتي العمليات في مقر الوزارة بالرياض، والأخرى بسفارة المملكة بكندا، لافتة إلى أن دور غرفتي العمليات يتمحور في تقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة تجاه كندا.ودعت سفارة المملكة في أوتاوا المواطنين للتواصل معها عند الحاجة لأي مساعدة أو استفسار على أرقام التواصل المعلنة.