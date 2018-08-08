التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار.واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن أعمال البريد السعودي واعتمادها في الآونة الأخيرة على التقنية والبرامج المرتبطة بها، فيما اطلع على استعدادات البريد السعودي لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتسهيل استفادة الحجاج من الخدمات البريدية.وفي ختام اللقاء تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية عبارة عن لوحة تحمل طابع حج 1439.