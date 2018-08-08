أعلنت القنصلية العامة للمملكة لدى إسطنبول، العثور على المواطن المفقود سالم بن نافع بن سالم الحربي أمس (الثلاثاء) في أحد مستشفيات إسطنبول، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.وقالت القنصلية في بيان: «إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء المواطن سالم الحربي في إسطنبول أثناء مغادرته برفقة عائلته إلى المملكة، وبعد جهود منذ يوم اختفائه وبالتنسيق مع السفارة في أنقرة والأجهزة الأمنية المختصة في تركيا وبالتواصل والاستفسار من المستشفيات في إسطنبول للتأكد من الأشخاص مجهولي الهوية، تم العثور عليه صباح أمس في أحد مستشفيات إسطنبول والتعرف عليه من قبل موظف القنصلية وذويه المتواجدين في تركيا».وأضافت القنصلية أنه يتمتع بصحة جيدة، وسيغادر برفقة ذويه حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مثمنة جهود الجهات الأمنية المختصة التركية وتجاوبها في هذا الشأن. يذكر أن «عكاظ» نشرت أمس (الثلاثاء) قصة اختفاء الحربي.