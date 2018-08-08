نظمت إدارة سجن المباحث العامة بذهبان، المهرجان الأول لأجنحة «برامج إدارة الوقت»، تحت إشراف رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وبحضور عدد من الضيوف من الإدارات الحكومية وأساتذة الجامعات والإعلاميين وأٌسر النزلاء.وشهدت حفلة الافتتاح معرض الفن التشكيلي والمشغولات اليدوية الخاصة بالنزلاء والنزيلات، كما شهدت عرض فيلم قصير للبرنامج أعقبته مسرحية كوميدية، وقصائد شعرية وتم استعراض بعض الفنون الموسيقية. ويتميز برنامج إدارة الوقت بالوقوف على حالة كل نزيل -كلا على حدة- لمتابعة مواصلة دراسته والاهتمام بالتحاقهم بالدورات والبرامج التخصصية كالحاسب الآلي واللغة الإنجليزية كما يهتم بالجانب الرياضي للنزيل، وتقام بطولات: البلياردو، التنس، كرة القدم، الطائرة، البلوت، والشطرنج، فيما يمارس عشاق الزراعة هواياتهم في مشتل حديث تم توفير كافة احتياجاتهم به، كما يشمل بعض الأعمال الحرفية من نجارة ومرسم ومنحل. وينطلق برنامج إدارة الوقت عند الساعة 7.45 صباحا بالاستيقاظ وإعادة ترتيب أسرّة النوم والأغراض الشخصية قبل تناول وجبة الإفطار، ومن ثم حصة التشميس التي تستمر لبعض الوقت قبل انطلاق النزلاء وفق الجداول المعدة مسبقا بحصص ثقافية يومية ومزاولة أنشطة رياضية وممارسة الهوايات المختلفة، يتخلل ذلك تناول الوجبات الرسمية وبرامج تطويرية يقدمها مختصون داخل السجن وسجناء استفادوا من دورات سابقة يتابعها مشرفو البرنامج حتى الساعة 9 مساء ليعود السجناء إلى عنابرهم.