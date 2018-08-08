أيدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مطالبة وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون بالاعتذار عن تصريحاته بشأن المسلمات اللواتي يرتدين النقاب، إلا أنه وصف منتقديه بـ«السخفاء».وقالت ماي إن تصريحاته «تسببت بإساءة واضحة»، واتفقت مع رئيس حزب المحافظين البريطاني براندون لويس الذي طالب جونسون بالاعتذار. وصرحت ماي «أعتقد أن علينا جميعاً أن نكون حذرين بشأن اللغة والعبارات التي نستخدمها. وبعض العبارات التي استخدمها بوريس لوصف مظهر الناس تحمل إساءة بشكل واضح». وأضافت «المهم هو هل نؤمن بأن الناس لهم الحق في ممارسة دينهم، وفي قضية البرقع والنقاب، واختيار ما يرتدون».وفي مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف (الإثنين) وصف جونسون النقاب بأنه «سخيف» و«غريب» قائلا إن النساء اللواتي يرتدينه يشبهن «صناديق البريد» و«لصوص البنوك».إلا أن جونسون، المعروف عنه إثارة الخلافات والذي استقال احتجاجا على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، رفض التراجع.