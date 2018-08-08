حدد الجهاز الفني لفريق الوحدة، 11 أغسطس من الشهر الجاري موعدا للودية الرابعة بمعسكر الفريق في النمسا أمام نظيره الوحدة الإماراتي، ومن المؤكد أن يزج مدرب الفريق فابيو بجميع اللاعبين في هذه الودية من أجل اختيار العناصر التي ستمثل القائمة الأساسية في مواجهات الموسم الرياضي الجديد. وامتدح المشرف العام على الكرة عبدالله خوقير، أجواء المعسكر والروح العالية التي تعيشها البعثة، وقال: «أصبح لدى المدرب صورة واضحة عن قدرات جميع اللاعبين الفنية، وهناك تعاون وانسجام بين الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، ما يعد أهم منجزات معسكر النمسا».وكان خوقير كرم قنصل المملكة في سفارة خادم الحرمين الشريفين في برلين بألمانيا محمد بن مطلق العنزي بدرع تذكارية تحمل شعار نادي الوحدة؛ نظير جهوده وزملائه في السفارة السعودية، ومتابعتهم المستمرة لكافة أفراد البعثة.