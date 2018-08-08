علمت مصادر «عكاظ» عن اقتراب إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع مدافع فريق سان لورينيزو الأرجنتيني (التشيلي) الدولي باولو دياز، صاحب الـ«24 عاما»، وذلك بطلب من مدرب الفريق الحالي الأرجنتيني بابلو غويدي، الذي سبق له أن أشرف على اللاعب في فريق فلسطين التشيلي قبل أن ينتقلا سوياً إلى سان لورينيزو الأرجنتيني، ولعب باولو تحت إشراف غويدي قرابة 39 مباراة أشركه خلالها كمدافع صريح في جميع تلك اللقاءات.وبذلك تسابق إدارة النادي الأهلي الزمن في إنهاء ملف اللاعب الأجنبي بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في إنهاء ملف محور الارتكاز الذي وقع الاختيار فيه على اللاعب كلاوديو بايزا (التشيلي)، وتقترب أيضاً من الظفر بمواطنه المدافع باولو دياز المدافع (التشيلي).يذكر بأن باولو دياز ارتبط اسمه في يونيو الماضي بنادي فالنسيا الإسباني وسبق لفريق إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني الحديث مع اللاعب عن إمكانية الانتقال إليهما.