أزاح مركز المبادرات بمؤسسة مسك الخيري، مساء أمس (الثلاثاء) الستار على فعاليات «حكايا مسك» في مركز الرياض للدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة مبدعين شباب يمثلون مختلف مناطق المملكة و11 دولة، سيقدمون مجموعة من الأنشطة الثقافية والتدريبية والفنية على مدى 5 أيام.ويشهد مسرح «حكايا مسك» مجموعة ثرية من العروض اليومية، تشمل قصص نجاح المؤثرين الشباب، والقصص الإنسانية من واقع تجربة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فيما تتوسع دائرة «حكايا المرابطين» وتضم عدداً ممن ساهموا في توثيق المواقف والتضحيات العظيمة التي بذلت لحماية أمن الوطن وشعبه.وتجمع الفعاليات نخبة من المشاريع والتجارب الشبابية الناجحة في مسارات متعددة تشمل الإنتاج والإنميشن والكتابة والمسرح.