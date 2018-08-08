لم تجد سيدة مصرية حلاً لإغاظة زوجها بعد أن طلقها، غير الانتقام منه بطريقة بشعة حين قتلت طفلتها الرضيعة البالغة من العمر عامين خنقًا بـ«ملاءة السرير» في محافظة سوهاج بصعيد مصر، وذكرت الشرطة لوسائل إعلام مصرية أنها تلقت إخطارا يفيد بمقتل رضيعة تدعى هدير، وأفادت التحقيقات بأن أمها (28 عاما) خنقتها بقسوة شديدة حتى فارقت الحياة بعد أن كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعد انفصالها عن زوجها وتذهب للعلاج مع أحد الأطباء النفسيين، كما أنها حاولت ارتكاب تلك الواقعة من قبل مع أحد أطفالها، وقال زوجها إنه انفصل عنها وذهبت مع طفلتها لوالدها بسبب الخلافات.