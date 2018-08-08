كشفت تسريبات حديثة أن أحد هواتف «أبل» المتوقع طرحها خلال أسابيع، سيكون مجهزاً لحمل شريحتين، وذلك عن طريق تحديث في نسخة تجريبية لنظام التشغيل المقبل تضمن «حالة الشريحة الثانية»، ويرى كثيرون أن إحجام «أبل»، التي تخطت قيمتها السوقية أخيراً حاجز التريليون دولار، عن إنتاج هواتف بأكثر من خط طوال السنوات الماضية، ما هو إلا انعكاس لثقافة الأمريكان، الذين نادراً ما يتخطون حدود الولايات المتحدة ويكتفون بالتالي بخط واحد طوال فترة وجودهم في بلدهم الشاسع. وفي المقابل، فإن باقي منتجي الهواتف الذكية، يستهدفون في الأساس غير الأمريكيين، ولا سيما سكان قارتي أوروبا وآسيا، كثيري الترحال بين دول متقاربة يكاد بعضها يكون بلا حدود فاصلة، مما يزيد حاجتهم إلى هاتف يحمل خطين لتشغيل شرائح أخرى لشبكات الدول التي يزورونها.ولعل هذا هو السبب وراء نظر معظم مواقع التكنولوجيا الأمريكية إلى ازدواج الشريحة في الهواتف كخاصية غير جوهرية في تقييمها، بعكس الأوروبيين والآسيويين.