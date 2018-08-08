أظهرت أحدث البيانات الحكومية الأسترالية أن عدد السكان سيسجل 25 مليون نسمة، وذلك قبل نحو عقد من الموعد المتوقع لذلك، في ظل جذب مئات الآلاف من المهاجرين سنويا. وكشفت البيانات أن في كل دقيقة يصل شخص للعيش في أستراليا، مما عزز الطلب على كل شيء من المنازل إلى السيارات والمدارس والمستشفيات، ورفع التوقعات الاقتصادية للبلاد.ووفقا لتقديرات المكتب الأسترالي للإحصاءات، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 26 مليون نسمة، خلال 3 أعوام، استنادا إلى الاتجاهات الراهنة. وأثارت الزيادة السريعة في أعداد المهاجرين نقاشا بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للهجرة، في ظل عدم ملاءمة البنية التحتية، مما أدى لتكدس المدن، بينما عرقل اتساع سوق العمل نمو الأجور.وقال وزير الخزانة سكوت موريسون لمحطة «3 إيه.إم» الإذاعية، ردا على سؤال بشأن إمكانية تكيف أستراليا مع تعداد السكان: «التكيف يعني مواصلة الاستثمار في البنية التحتية».