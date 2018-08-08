كشفت الشركة السعودية للكهرباء أمس أن مركز كفاءة الطاقة (GOC) الذي أنشأته في مدينة الدمام، هو أول مركز متكامل لمراقبة وإدارة وتشغيل محطات التوليد بالعالم، ويقوم بإدارته 13 مهندسا سعوديا -بحسب بيان لها-، وقالت إنه أول مركز شامل ومتكامل يجمع جميع العمليات التشغيلية الخاصة بإدارة كافة مراحل توليد الطاقة الكهربائية في مركز واحد بدلاً من مراكز عدة، كما هو معمول به عالميا، وهو الأمر الذي مكن الشركة من رفع كفاءة إدارة وتشغيل محطات التوليد التابعة لها.وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتوليد بالشركة خالد الطعيمي إلى أن المركز جاء في إطار خطة التحول الإستراتيجي التي تتبناها الشركة منذ عام 2014، الرامية إلى الوصول بها لمصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية، ويعد التحول الرقمي لإدارة وتشغيل المشاريع إحدى أهم الأولويات والتحديات التي قررت السعودية للكهرباء خوضها لتحقيق هذه الريادة.وبين أن الشركة تفتخر بأن مهندسيها الشباب هم الذين يديرون هذا المركز العالمي، مؤكدا أن جميع العاملين به من الكفاءات السعودية الشابة التي تم استقطابها من محطات التوليد والإدارات الفنية المتخصصة من كافة المناطق بعد أن خضعوا لاختبارات متعددة وتدريبات متخصصة على أعلى مستوى، وبواسطة أفضل الخبراء العالميين الذين تم استقطابهم لتأهيل مهندسي الشركة لإدارة هذا المركز، الذي تتمحور أنشطته في 3 عمليات رئيسية هي العمليات التجارية، وإدارة الأصول، وتحسين العمليات، تتفرع منها حسب النشاط 13 عملية فرعية يقدمها المركز.