أكد المدون الشهير «إيفان بلاس» أن قوقل ستصدر نسختها الجديدة من نظام أندرويد، في 20 أغسطس، ومن المتوقع أن تحمل نسخة أندرويد الجديدة اسم «Pistachio»، لذلك وضع «بلاس» حرف «P» على التقويم الذي نشره عن موعد إصدارها، ووفقا لبعض التسريبات عن مصادر مقربة من قوقل، قال موقع «ار. تي» إن أندرويد الجديد سيحسن من جودة عرض وتصوير الفيديوهات والصور خصوصا في ظروف الإضاءة الخافتة، كما سيمكن المستخدم من التنقل بين التطبيقات بإزاحتها على واجهة العرض كما في هواتف «iPhone-X».والأهم في نسخة «P» المنتظرة أنها ستمكن صاحب الهاتف أو الجهاز الذكي من التحكم بمدة استخدام كل تطبيق على حدة، للمساعدة في التخلص من إدمان بعض التطبيقات الذكية.