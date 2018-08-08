يستقطب مهرجان الرياض للتسوق والترفيه في نسخته الـ 14 وللمرة الأولى في المملكة أكبر تجمّع للتشكيليين السعوديين «ارتولوجي» داخل مركز تجاري واحد، بحضور أكثر من 150 فنانا تشكيليا يعرضون إبداعاتهم أمام الجمهور لإثراء المشهد الإبداعي للمهرجان، وترسيخ مكانة الرياض التي توفر بيئة مثالية محفزة للإبداع وجاذبة لمحترفي الفن وراعية للإبداع والمبدعين.ويشارك فنانو «ارتولوجي» بإبداعات تتنوع بين الرسم الجرافيتي والأكريليك ورسم أكبر جدارية بطول 23 مترا، طيلة الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري من الخامسة عصراً حتى الـ11 ليلا بلوحات من الفن التشكيلي الذي يعتبر أحد الجوانب المهمة للتراث الحضاري الذي تعتز به المملكة، لما يقدمه من صور أصيلة تعكس التطور الحضاري الذي مرت به المملكة عبر تاريخها.كما يعرض مهرجان الرياض للتسوق والترفيه مجانا وللمرة الأولى مسرحية (ميس) يومياً على مسرح مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض لمدّة 4 أيام من السابع وحتى العاشر من أغسطس الجاري، وهي تراجيديا سعودية صامتة مع عروض موسيقية يقدّمها فنانون سعوديون.يذكر أن مهرجان الرياض للتسوق والترفيه لهذا العام انطلق برعاية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتنظّمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.