بعد الكشف عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل «كروم» في مايو الماضي، أعلنت شركة «آيسر» موعد وصول تلك الأجهزة إلى السوق، إذ من المقرر أن يتوافر جهاز «كروم بوك 13» للعملاء التجاريين بدءاً من شهر سبتمبر القادم، ويتميز كلا الطرازين بجسم مصنوع بالكامل من الألمونيوم، مع شاشة بقياس 13.5 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، ولوحة اللمس غوريلا غلاس.يأتي الجهاز الجديد بشاشة تعمل باللمس ومفصلة بزاوية 360 درجة، بحيث يمكن استخدامه أيضاً كجهاز لوحي، وتتوافر النسخة الأساسية منه مع معالج i3، وذاكرة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 64 غيغابايت مقابل 749.99 دولاراً، أما النسخة التي تضم معالج i5، وذاكرة 16 غيغابايت، وسعة تخزين 128 غيغا بايت فستكون متوافرة بسعر 949.99 دولار.