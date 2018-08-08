بعد غيابها نحو سنتين من صدور ألبومها الأول، تستعد الفنانة السعودية سحاب لطرح ثاني أعمالها الفنية من خلال «ميني ألبوم» من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويضم الألبوم 3 أغنيات «محتاجة لإنسان» من كلمات فهد السطامي وألحان عبدالعزيز الضباح وتوزيع موسيقي محمد علي، وأغنية «شمّات» من كلمات عبدالله العُماني وألحان وتوزيع عادل الفرحان، وأغنية «ما يبونك» من كلمات نصار الظفيري وألحان حمد الخضر وتوزيع عادل الفرحان.وأوضحت سحاب أن تأخر ألبومها يرجع لأسباب إنتاجية ولاختيار الأغاني التي يمكن طرحها وتنافس الألبوم الأول، مبدية سعادتها بأنها استطاعت اختيار هذه الأغنيات الثلاث من بين العديد من الأغاني التي عُرضت عليها.وقالت سحاب لـ «عكاظ»: «إن الاختيار قد أصبح صعباً، ولكن بمساعدة الفنان يحيى عمر استطعت الوصول إلى قناعة بضرورة التواجد والتواصل مع الجمهور من خلال هذه الأغنيات لحين اختيار باقي أغنيات الألبوم، وبعد طرح الأغاني سأختار إحدى الأغنيات لتصويرها فيديو كليب، واختياري يتوقف على رغبة الجمهور والأغنية التي ستجد القبول لديه وترشيحه لها».