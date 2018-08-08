رغم أن الهند أكثر دولة في العالم تستخدم تطبيق «واتساب» الشهير، إلا أن وثيقة أشارت إليها «رويترز» قالت إن الهند طلبت فيها من شركات الاتصالات البحث عن سبل لحجب تطبيقات مثل «فيسبوك» و«واتساب» في حالة إساءة استخدامهما، وكثفت الهند الجهود خلال الأشهر الماضية ضد الرسائل التي يمكن إرسالها إلى أكثر من شخص في الوقت نفسه، بعدما اتضح أن البعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل لنشر الشائعات وإثارة الغضب الشعبي.ويواجه «واتساب»، على وجه الخصوص، غضب جهات رقابية هندية بعد انتشار رسائل كاذبة عن طريقه، ما أدى إلى سلسلة من عمليات الإعدام خارج إطار القانون والاعتداءات الجماعية في أنحاء مختلفة من الهند.وطلبت وزارة الاتصالات في يوليو من شركات تقديم خدمات الاتصالات إلى جانب شركات الهواتف المحمولة والإنترنت «استكشاف الخيارات الممكنة المختلفة».